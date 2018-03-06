По делу о смертельном ДТП на Сумской допросили Оксану Евтееву, потерявшую в ДТП мужа и сестру

В Киевском районном суде началось судебное заседание по делу по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова о смертельном ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября прошлого года, в котором погибли 6 человек и 5 пострадали.

В прошлый раз свои показания дали шесть пострадавших: пострадавшие, которые находятся на лечении или реабилитации, и родственники погибших в результате дтп.

Подсудимых доставили в зал судебных заседаний.

Заседание началось. Первой суд допросил потерпевшую Оксану Евтееву, которая в аварии потеряла мужа и родную сестру, а сама осталась инвалидом. Девушка рассказала, что в тот вечер гуляла с мужем и сестрой возле станции метро Советская. Последнее, что помнит потерпевшая, это то, как они вместе с мужем и сестрой стояли на светофоре на пешеходном переходе.

Потерпевшая рассказала, что ее лечение будет длиться еще два года, а срок реабилитации неизвестен.

По поводу компенсации девушка сказала: «Как потом стало известно от следователя, мать Зайцевой перечисляла деньги на счёт. Мы хотели вернуть и неоднократно обращались в банк. Это была не помощь, а даже не понятно что. Тихо положили на счёт и отнесли чеки в прокуратуру, чтоб выбить себе какие-то смягчающие. Я пролежала полтора месяца на кровати».