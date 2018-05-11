По делу о смертельном ДТП на Сумской в заседании огласили выводы автотехнической экспертизы

В Киевском райсуде сегодня состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Сегодня в судебном заседании суд начал исследование доказательств, которые собраны в материалах дела и приобщены к ним.

В частности, суд огласил выводы судебной автотехнической экспертизы, из которых следует, что оба автомобиля – и Лексус, которым управляла Зайцева, и Фольксваген, которым управлял Дронов в момент аварии, – оба автомобиля находились в технически исправном состоянии.

Об этом в судебном заседании сообщил представитель обвинения Игорь Омельченко.

Всего по делу следствием собрано 10 томов материалов уголовного дела.

Обвиняемая Зайцева и все свидетели по делу в судебном заседании уже допрошены ранее.

Обвиняемый Дронов от дачи показаний в судебном заседании отказался.

Суд объявил перерыв в судебном заседании до 17 мая.