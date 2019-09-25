 

По делу о теракте у Дворца спорта назначили дату апелляционного слушания

25 сентября 2019 г. 13:48
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Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе защитника обвиняемых в теракте на определение суда о продлении действия меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Рассмотрение апелляции судом назначено на 21 октября 2019 в 10-00 часов.

Председательствующий по делу - судья Сергей Шабельников.

Напомним, 22 февраля 2015 во время проведения шествия возле Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и были ранены 11 человек. Впоследствии двое скончались в больнице. По факту взрыва органом досудебного расследования возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). 

Обвинение предъявлено в террористическом акте и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (часть 3 статьи 258, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

3 сентября 2019 года обвиняемым продлили действие меры пресечения до 1 ноября 2019 года, и им было отказано в удовлетворении ходатайств обвиняемых об изменении и отмене мер пресечения.

 

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