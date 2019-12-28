По делу о теракте возле Дворца спорта огласили приговор обвиняемым.

Суд постановил: признать виновными обвиняемых Дворникова, Башлыкова и Тетюцкого и назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества. При этом суд постановил освободить обвиняемых из-под стражи немедленно.

Для обжалования приговора в апелляционном порядке по закону полагается 30 дней.

Напомним, прокуратура просила суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. В то же время прокурор Владимир Лымарь просил до вступления приговора в силу изменить всем трем подозреваемым в теракте лицам меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Представитель государственного обвинения объяснил, что это вызвано решением властей реализовать договоренности по обмену всеми содержащимися сторонами конфликта в Донбассе лицами, которые были достигнуты президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным на встрече в "нормандском формате" в Париже в начале декабря.