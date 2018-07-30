По фактам сутенерства на Харьковщине открыли 45 уголовных дел

Полиция Харьковской области направила в суд 23 уголовных производства в отношении 13 человек, которые переправляли женщин в Китайскую Народную Республику и Российскую Федерацию для дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
За период с января по июль правоохранители задокументировали 45 фактов сутенерства.
18 лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские расследовали и направили в суд 42 уголовных производства.
Также правоохранители выявили 19 фактов сводничества, расследовали и направили в суд 16 уголовных производств.
Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы в составе 4 человек, члены которой занимались сутенерством на территории Харькова.
26 июня материалы уголовного производства направили в суд.
В настоящее время полицейские документируют незаконную деятельность 6 онлайн-порностудий в рамках досудебного расследования 5 уголовных производств.