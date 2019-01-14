По факту аварии возле Чугуева, в которой погибли 4 человека, открыто уголовное дело

По факту смертельного ДТП под Чугуевом, в котором погибли четыре человека и девять пострадали, правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, сегодня утром на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле Чугуева водитель легковушки «Hyundai» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Renault».

От полученных травм 34-летний водитель, 2 женщины, которые ехали в «Hyundai» и женщина-пассажир «Renault» погибли на месте.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 9 человек, которые ехали в микроавтобусе.

Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и личности потерпевших в ДТП.

Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.