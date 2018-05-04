По факту ЧП на арсенале в Балаклее открыто уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на арсенале в Балаклее.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следователями отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Напомним, что в связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Пострадавших в результате происшествия нет.

Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.