По факту драки Ляшко с Герусом полиция открыла дело

07 ноября 2019 г. 13:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю в связи со стычкой лидера Радикальной партии Олега Ляшко с народным депутатом Андреем Герусом (фракция "Слуга народа") в аэропорту "Борисполь".

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 УК - угроза насилия в отношении государственного деятеля", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе полиции Киевской области.

При этом в главке отметили, что заявлений в полицию ни от одной из сторон конфликта не поступало.

"Дело открыто по факту произошедшего. Информация внесена в ЕРДР", - добавили в полиции области.

Ранее Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко ожидал его в аэропорту "Борисполь" и выдвинул претензии касательно импорта электроэнергии из РФ.

"Все нормально, пострадала только рубашка", - написал депутат.

Олег Ляшко, в свою очередь, обнародовал видео потасовки с Герусом в Facebook.

 

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