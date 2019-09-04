По факту ДТП возле выезда на окружную на Салтовке открыто уголовное производство

По факту ДТП, которое произошло 3 сентября в районе Салтовки – возле выезда с улицы Леся Сердюка на окружную дорогу, полиция открыла уголовное дело.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по факту данного ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК.

Также в полиции более детально рассказали об обстоятельствах ДТП.

По предварительным данным полиции, водитель "ВАЗ-2101" нарушил правила дорожного движения: превысив скорость, он пошел на обгон и столкнулся с автомобилем "Ford", двигавшимся навстречу.

Столкновение автомобилей произошло на улице Леся Сердюка.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Они находятся в больнице.

Все обстоятельства ДТП будут известны после завершения экспертиз, отметили в полиции.