 

По факту ДТП возле выезда на окружную на Салтовке открыто уголовное производство

04 сентября 2019 г. 15:06
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По факту ДТП, которое произошло 3 сентября  в районе Салтовки – возле выезда с улицы Леся Сердюка на окружную дорогу, полиция открыла уголовное дело.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по факту данного ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК.

Также в полиции более детально рассказали об обстоятельствах ДТП.

По  предварительным данным полиции, водитель "ВАЗ-2101" нарушил правила дорожного движения: превысив скорость, он пошел на обгон и столкнулся с автомобилем "Ford", двигавшимся навстречу.

Столкновение автомобилей произошло на улице Леся Сердюка. 

В результате ДТП пострадали оба водителя. Они находятся в больнице.

Все обстоятельства ДТП будут известны после завершения экспертиз, отметили в полиции.

 

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