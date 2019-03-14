По факту избиения мужчины группой подростков полиция начала проверку

14 марта 2019 г. 12:11
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Правоохранители установили личности трех из пяти подростков, которые избили мужчину во дворе многоэтажки на улице Ржевского в Новобаварском районе Харькова. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого группа подростков на улице нападает на прохожего и наносит ему удары ногами по телу.

Как рассказал инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, трое подростков в возрасте от 10 до 12 лет, которые 12 марта нанесли телесные повреждения мужчине,  являются учениками школы, расположенной неподалеку.

Как отметили в полиции, сам пострадавший по факту избиения в полицию не обращался. 

Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. 

Проводится проверка.

Сейчас полицейские устанавливают личности других участников события и все обстоятельства происшествия. 

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Видео: 

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