По факту избиения мужчины группой подростков полиция начала проверку

Правоохранители установили личности трех из пяти подростков, которые избили мужчину во дворе многоэтажки на улице Ржевского в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого группа подростков на улице нападает на прохожего и наносит ему удары ногами по телу.

Как рассказал инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, трое подростков в возрасте от 10 до 12 лет, которые 12 марта нанесли телесные повреждения мужчине, являются учениками школы, расположенной неподалеку.

Как отметили в полиции, сам пострадавший по факту избиения в полицию не обращался.

Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений.

Проводится проверка.

Сейчас полицейские устанавливают личности других участников события и все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.