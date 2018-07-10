По факту издевательства над собакой, найденной в мешке возле харьковского стадиона, полиция открыла уголовное дело

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту издевательства над собакой, найденной возле стадиона «Металлист» в Харькове.

6 июля около 15.00 часов в полицию обратилась женщина с просьбой принять меры к неизвестному лицу, поиздевавшемуся над животным.

Как сообщалось ранее, собаку со следами жесткого избиения нашли в мешке у дома № 1 на улице Днепровской.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и злоумышленников, причастных к совершению преступления.