 

По факту нападения на съемочную группу под Харьковом уголовное производство открыто по четырем статьям УК

28 августа 2019 г. 17:07
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По факту нападения на съемочную группу телеканала «112 Украина» открыты уголовные производства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, один человек получил телесные повреждения. 

Как сообщалось, полиция задержала 30 предполагаемых участников конфликта. 

Их доставили в территориальные отделы полиции. 

По данным полиции, сообщение о данном инциденте поступило в полицию сегодня, 28 августа, около 12:55. 

На место происшествия выехали сотрудники двух отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа. 

Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Тяжесть телесных повреждений, причиненных работнику СМИ, будет установлена по результатам медосмотра. 
    
Сейчас ситуация находится под контролем правоохранителей. 

После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству, сообщили в полиции. 

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ст. 345 экз. (Угроза или насилие журналисту) и ст. 347 экз. (Умышленное уничтожено или повреждение имущества) УК. 

 

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