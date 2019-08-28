По факту нападения на съемочную группу под Харьковом уголовное производство открыто по четырем статьям УК

По факту нападения на съемочную группу телеканала «112 Украина» открыты уголовные производства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, один человек получил телесные повреждения.

Как сообщалось, полиция задержала 30 предполагаемых участников конфликта.

Их доставили в территориальные отделы полиции.

По данным полиции, сообщение о данном инциденте поступило в полицию сегодня, 28 августа, около 12:55.

На место происшествия выехали сотрудники двух отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа.

Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Тяжесть телесных повреждений, причиненных работнику СМИ, будет установлена по результатам медосмотра.



Сейчас ситуация находится под контролем правоохранителей.

После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству, сообщили в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ст. 345 экз. (Угроза или насилие журналисту) и ст. 347 экз. (Умышленное уничтожено или повреждение имущества) УК.