По факту невыполнения решения суда по тарифам Харьковским горсоветом прокуратура открыла уголовное дело

Прокуратура начала уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 19 февраля 2019 по иску Харьковского антикоррупционного центра окружной админсуд своим определением приостановил действие решения исполнительного комитета горсовета о повышении тарифов на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах.

Согласно ему, на время рассмотрения заявлений ХАЦ по существу действие новых тарифов, введенных с 7 февраля 2019 года, приостановлено.

То есть стоимость проезда должна вернуться к прежней – той, которая была до введения новых тарифов.

Однако должностные лица Харьковского городского совета не выполнили решение суда.

По состоянию на утро 20 февраля тарифы в общественном транспорте не были приведены в соответствие, отметили в прокуратуре.

В связи с этим правоохранители внесли в ЕРДР сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами).