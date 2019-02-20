По факту невыполнения решения суда по тарифам Харьковским горсоветом прокуратура открыла уголовное дело

20 февраля 2019 г. 12:27
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Прокуратура начала уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 19 февраля 2019 по иску Харьковского антикоррупционного центра окружной админсуд своим определением приостановил действие решения исполнительного комитета горсовета о повышении тарифов на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. 

Согласно ему, на время рассмотрения заявлений ХАЦ по существу действие новых тарифов, введенных с 7 февраля 2019 года, приостановлено. 

То есть стоимость проезда должна вернуться к прежней – той, которая была до введения новых тарифов. 

Однако должностные лица Харьковского городского совета не выполнили решение суда. 

По состоянию на утро 20 февраля тарифы в общественном транспорте не были приведены в соответствие, отметили в прокуратуре.

В связи с этим правоохранители внесли в ЕРДР сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами).

 

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