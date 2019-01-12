По факту обвала крыши павильона на рынке в Харькове открыто уголовное дело.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, вчера в 19:45 на территории рынка на проспекте Московском произошел обвал недостроенного металлической конструкции площадью 50 кв. метров

В результате несчастного случая пострадали три женщины. 68 и 28-летние пострадавшие получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, 27-летняя девушка - закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника.

Пострадавших доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства данного происшествия.