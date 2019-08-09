 

По факту падения забора на девушку полиция открыла уголовное дело

09 августа 2019 г. 12:44
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Харьковские следователи открыли уголовное производство по факту травмирования на рынке по улице Героев Труда 19-летней девушки 8 августа. 

Как сообщалось, днем 8 августа вблизи станции метро «Героев Труда» на 19-летнюю девушку-пешехода упал металлический забор.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Предварительно установлено, что во время проведения ремонтных работ на рынке по улице Героев Труда упавшие на забор кирпичи свалили его на пешеходную зону. Упавший забор придавил 19-летнюю девушку, которая в это время проходила мимо.

Пострадавшую доставили ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Как отметили в полиции, ранее информация внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

 

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