По факту падения забора на девушку полиция открыла уголовное дело

Харьковские следователи открыли уголовное производство по факту травмирования на рынке по улице Героев Труда 19-летней девушки 8 августа.

Как сообщалось, днем 8 августа вблизи станции метро «Героев Труда» на 19-летнюю девушку-пешехода упал металлический забор.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Предварительно установлено, что во время проведения ремонтных работ на рынке по улице Героев Труда упавшие на забор кирпичи свалили его на пешеходную зону. Упавший забор придавил 19-летнюю девушку, которая в это время проходила мимо.

Пострадавшую доставили ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Как отметили в полиции, ранее информация внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.