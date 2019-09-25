По факту поджога на Алексеевке внедорожника открыто уголовное дело

По факту сгоревшего на Алексеевке внедорожника полиция открыла уголовное дело об умышленном поджоге, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, 24 сентября около 4:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный поджег автомобиль «Volkswagen», которые стоял во дворе дома на проспекте Победы.

На месте работали сотрудники ГСЧС и полиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сумма ущерба устанавливается.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Злоумышленников устанавливают.