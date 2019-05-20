По факту поджога палатки волонтеров открыто уголовное дело

20 мая 2019 г. 11:21
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Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания палатки волонтеров в центре Харькова. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пожар произошел 20 мая около 5:00.

Работники полиции вместе с волонтерами оперативно потушили огонь. 

В результате пожара никто не пострадал. 

Также на место ЧП выезжали и пожарные.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. 

На месте также работала выездная криминалистическая лаборатория.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

 

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