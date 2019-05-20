По факту поджога палатки волонтеров открыто уголовное дело

Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания палатки волонтеров в центре Харькова.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пожар произошел 20 мая около 5:00.
Работники полиции вместе с волонтерами оперативно потушили огонь.
В результате пожара никто не пострадал.
Также на место ЧП выезжали и пожарные.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей.
На месте также работала выездная криминалистическая лаборатория.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.