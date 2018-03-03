По факту потасовок на общественных слушаниях по повышению тарифов начали расследование

Прокуратура начала досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В феврале 2018 года на КП «Харьковводоканал» состоялись общественные слушания по вопросам повышения тарифов.

Однако при допуске граждан в помещение КП между харьковчанами и полицейскими произошла потасовка.

По свидетельствам очевидцев, полиция и неустановленные лица препятствовали людям попасть на открытое мероприятие.

Прокуратура следственным путем должна выяснить, кто именно отвечал за обеспечение правопорядка и безопасности во время этого мероприятия.

Напомним,13 февраля в Харькове прошли общественные слушания по вопросам повышения тарифов.