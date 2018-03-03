По факту потасовок на общественных слушаниях по повышению тарифов начали расследование

03 марта 2018 г. 16:54
60 просмотров

Прокуратура начала досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В феврале 2018 года на КП «Харьковводоканал»  состоялись общественные слушания по вопросам повышения тарифов.

Однако при допуске граждан в помещение КП между харьковчанами и  полицейскими произошла потасовка.

По свидетельствам очевидцев, полиция и неустановленные лица препятствовали людям попасть на открытое мероприятие.

Прокуратура следственным путем должна выяснить, кто именно отвечал за обеспечение правопорядка и безопасности во время этого мероприятия.

Напомним,13 февраля в Харькове прошли общественные слушания по вопросам повышения тарифов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.