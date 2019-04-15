По факту пожара в Свято-Николаевском храме открыто уголовное дело

Как сообщалось, вчера, 14 апреля в 18:43 в Люботине загорелся Свято-Николаевский храм.

Полиция устанавливает причины пожара в храме в Харьковском районе.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, о том, что пылает крыша здания, в полицию сообщил 42-летний настоятель Свято-Николаевского храма.

На место происшествия выезжали руководители отделения полиции, следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар локализовали в 23:55.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

По данному факту проводится проверка.