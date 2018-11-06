По факту смертельного ДТП в Солоницевке, в котором погибли два пешехода, открыли уголовное дело

Как сообщалось, вчера, 5 ноября, в 18.30 на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района 43-летний водитель автомобиля «Lexus» на пешеходном переходе сбил двух мужчин - 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.