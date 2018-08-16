По факту смерти мужчины от ботулизма открыли уголовное дело

16 августа 2018 г. 13:24
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По факту смерти мужчины от ботулизма правоохранители Харьковской области открыли уголовное дело.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сейчас полицейские совместно с работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области устанавливают место приобретения некачественной опасной рыбы.

Напоминаем, что в Харькове 14 августа в реанимацию были госпитализированы члены одной семьи.

42-летний харьковчанин умер в больнице, его 49-летняя жена находится в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

Супругам стало плохо 12 августа после употребления копченой рыбы, которую, по предварительной информации, они приобрели в магазине в поселке Ковяги Валковского района.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований ч. 1 с. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия.

 

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