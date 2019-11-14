По факту смерти пенсионерки, которой отказали в госпитализации, полиция открыла уголовное дело

По факту смерти женщины, которой отказали в госпитализации в одной из больниц Харькова, полиция открыла уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полиции рассказали, что 14 ноября во время мониторинга сети Интернет была обнаружена информация о том, что из-за действий медицинского персонала одной из больниц Харькова умерла больная женщина.

Напомним, харьковчанка опубликовала пост в Фейсбук, в котором рассказала о том, что из-за отказа медиков госпитализировать ее мать пожилая женщина скончалась, по ее мнению, из-за неоказанной вовремя медицинской помощи.

По данному факту следователем Немышлянского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Все обстоятельства устанавливаются.