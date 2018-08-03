По факту вымогательства и получения взятки полицейскими в Чугуеве прокуратура открыла уголовное дело

Прокуратура начала расследование в отношении патрульных, которых подозревают в вымогательстве 10 тысяч гривен с водителя за выявленное у него превышение нормы алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следователи прокуратуры области расследуют факт вымогательства неправомерной выгоды за несоставление протокола и непривлечение к ответственности нетрезвого водителя (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как рассказал в ходе брифинга и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов, правоохранители просмотрели это видео и открыли уголовное производство.

Напомним, вчера в Сети на канале одного из пользователей YouTube было опубликовано видео с записью, как на трассе в Чугуеве полицейские требуют, а потом и получают от водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, деньги.

Сейчас полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и специальной конфискацией.