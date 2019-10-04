По факту взрыва газа в Дергачах, где пострадали два человека, открыто уголовное дело

По факту взрыва газа в Дергачах, где пострадали два человека, правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сведения о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, взрыв произошел в Дергачах - в одном из общежитий на улице Научной,27.

Предварительно установлено, что в одной из квартир общежития взорвался газовый баллон «Пропан», который находился на кухне.

В результате взрыва были повреждены четыре квартиры, была разрушена стена, также произошел пожар.

В результате взрыва пострадали двое жителей дома – 72-летний мужчина и 47-летняя женщина. Пострадавшие получили многочисленные ожоги тела и были госпитализированы в Харьковский ожоговый центр.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков, состояние пострадавшего мужчины на сегодняшний день остается критическим. Сегодня ему сделали первую операцию.

Пострадавшая женщина также находится в больнице, но ее состояние опасений за ее жизнь у врачей не вызывает.