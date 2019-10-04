 

По факту взрыва газа в Дергачах, где пострадали два человека, открыто уголовное дело

04 октября 2019 г. 15:17
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По факту взрыва газа в Дергачах, где пострадали два человека, правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сведения о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. 

Напомним, взрыв произошел в Дергачах - в одном из общежитий на улице Научной,27.

Предварительно установлено, что в одной из квартир общежития взорвался газовый баллон «Пропан», который находился на кухне. 

В результате взрыва были повреждены четыре квартиры, была разрушена стена, также произошел пожар. 

В  результате взрыва пострадали двое жителей дома – 72-летний мужчина и 47-летняя женщина.  Пострадавшие получили многочисленные ожоги тела и были госпитализированы в Харьковский ожоговый центр.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков, состояние пострадавшего мужчины на сегодняшний день остается критическим. Сегодня ему  сделали первую операцию.

Пострадавшая женщина также находится в больнице, но ее состояние опасений за ее жизнь у врачей не вызывает.

 

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