В Харькове у мужчины в авто нашли оружие

Около часа ночи на улице Гвардейцев -Широнинцев в автомобиле водителя, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, патрульные обнаружили прeдмет, похожий на пистолeт. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Патрульные заметили автомобиль марки "Хюндай", водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Во время общения с водителем и проверке авто в салоне полицeйские обнаружили пистолет.
Разрешительных докумeнтов на оружие мужчина не имел.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.