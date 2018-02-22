В Харькове у мужчины в авто нашли оружие

22 февраля 2018 г. 14:33
195 просмотров

Около часа ночи на улице Гвардейцев -Широнинцев в автомобиле водителя, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, патрульные обнаружили прeдмет, похожий на пистолeт. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Патрульные заметили автомобиль марки "Хюндай", водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время общения с водителем и проверке авто в салоне полицeйские обнаружили пистолет.

Разрешительных докумeнтов на оружие мужчина не имел.

Для  выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.