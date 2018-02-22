В Харькове у мужчины в авто нашли оружие

Около часа ночи на улице Гвардейцев -Широнинцев в автомобиле водителя, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, патрульные обнаружили прeдмет, похожий на пистолeт. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Патрульные заметили автомобиль марки "Хюндай", водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время общения с водителем и проверке авто в салоне полицeйские обнаружили пистолет.

Разрешительных докумeнтов на оружие мужчина не имел.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.