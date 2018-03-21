По Харькову ездил вооруженный мужчина

21 марта 2018 г. 13:59
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Вечером на улице Мира за нарушение правил дорожного движения полицейские остановили автомобиль «Деу Ланос» под управлением 29-летнего водителя, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В салоне автомобиля также находилась 53-летняя ххарьковчанка.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль и 10 резиновых патронов.

На оружии полицейские обнаружили признаки переработки.

Вещественное доказательство правоохранители направили на экспертизу.

Принадлежность и цель приобретения оружия полиция устанавливает.

По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

 

 

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