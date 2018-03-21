По Харькову ездил вооруженный мужчина

Вечером на улице Мира за нарушение правил дорожного движения полицейские остановили автомобиль «Деу Ланос» под управлением 29-летнего водителя, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
В салоне автомобиля также находилась 53-летняя ххарьковчанка.
При осмотре автомобиля полицейские обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль и 10 резиновых патронов.
На оружии полицейские обнаружили признаки переработки.
Вещественное доказательство правоохранители направили на экспертизу.
Принадлежность и цель приобретения оружия полиция устанавливает.
По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.