По Клочковской в районе улицы Промышленной будет запрещено движение транспорта

05 мая 2018 г. 12:47
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С 8:00 до 20:00 6 мая движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от ул. Промышленной до пр. Победы при движении в сторону ул. Ляли Убийвовк – будет запрещено.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

В это же время будет запрещено движение по ул. Клочковской - на участке от пр. Победы до ул. Промышленной при движении в сторону пр. Лозовеньковского.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией ул. Клочковской.

На время работ будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

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