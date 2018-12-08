По области провезли груз рекордного размера (фото)

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время перевозки крупногабаритного автомобиля с рекордным грузом.
Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Харьковской области.
По информации ведомства, в ночь на 7 декабря патрульные сопровождали фуру с рекордными для Украины парамeтрами: ширина автомобиля с грузом составила 7,5 мeтра, вес - 135 тонн, длина - 34 мeтра.
Оказалось, что это с завода"Турбоатом" везли рабочее колесо для четвертого агрегата Днестровской ГАЭС.
Как отметили в пресс-службе, это самая крупная дорожная перевозка грузов за последние 3 года.
Харьковские патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения при транспортировке груза до границы с Полтавской областью.