По области провезли груз рекордного размера (фото)

08 декабря 2018 г. 15:41
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Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время перевозки крупногабаритного автомобиля с рекордным грузом. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Харьковской области. 

По информации ведомства, в ночь на 7 декабря патрульные сопровождали фуру с рекордными для Украины парамeтрами: ширина автомобиля с грузом составила 7,5 мeтра, вес - 135 тонн, длина - 34 мeтра.
 
Оказалось, что это с завода"Турбоатом" везли рабочее колесо для четвертого агрегата Днестровской ГАЭС.
 
Как отметили в пресс-службе, это самая крупная дорожная перевозка грузов за последние 3 года.
 
Харьковские патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения при транспортировке груза до границы с Полтавской областью.
 

 

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