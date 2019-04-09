По подозрению в сутенерстве задержали харьковчанина

Правоохранители разоблачили в сутенерстве 34-летнего харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с целью собственного обогащения злоумышленник втягивал женщин в занятие проституцией. Злоумышленник действовал по предварительному сговору с группой лиц, устанавливаются.

По данному факту в феврале 2019 следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

В начале апреля правоохранители провели обыск в доме на улице Полтавский шлях и задержали злоумышленника. Также в салоне находились администраторы и женщины, которые, по данным полиции, предоставляли сексуальные услуги клиентам.

Как установили правоохранители, в начале февраля злоумышленник с другими лицами разместил в сети «Интернет» рекламные объявления о поиске девушек, которым обещал работу массажистками, официантками и танцовщицами.

Затем, действуя с корыстных побуждений, нашел помещение в доме на улице Полтавский шлях, обустроил его под салон под названием «Angel».

Женщинам, которые обратились к нему по объявлению, он пообещал материальное вознаграждение.

Также злоумышленник нанял двух 18 и 31-летних девушек, которые исполняли роли администраторов в салоне.

При обыске по указанному адресу правоохранители изъяли деньги, полученные накануне от клиентов за предоставление сексуальных услуг, мобильные телефоны, по которым звонили клиенты и договаривались о встрече, а также размещались объявления о предоставлении услуг в Интернете.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины.

В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Двух женщин, администраторов салона, полицейские допросили. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.