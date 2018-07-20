По поводу создания дефицита хлора СБУ начала проверку

Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "ДнепрАЗОТ", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, дефицит хлора создал предпосылки к нарушению нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасности для здоровья людей.

С 15 июня 2018 администрацией ПАО "ДнепрАЗОТ" в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающих предприятий Украины, что делает невозможным обеззараживания питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий.

В то же время Служба проверяет обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.

По результатам проверки следователями СБУ будет принято решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации.