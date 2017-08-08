По просьбам трудящихся? В "Харьковводоканале" снова обсуждают повышение тарифов на воду

Проведение общественных слушаний по поводу очередного повышения тарифов на воду харьковчане начали обсуждать еще несколько дней назад после того, как цена за коммунальные услуги "водоканала" снова выросла. С августа 2017-го тариф на водоснабжение составил 8 гривен 61 копейку и на водоотведение 4 гривны 77 копеек. С 1 января 2018 года коммунальщики снова планируют увеличить цену кубометра воды до 17 гривен, а это почти в два раза, а услуги водоотведения установить на уровне чуть больше 7 гривен за кубометр. Подорожание воды - вынужденный шаг, уверяют коммунальщики. На повышение тарифов, говорят, влияют несколько факторов: увеличение расходов на оплату электроэнергии, рост цен на реагенты и горюче-смазочные материалы, увеличение затрат на ремонты, отопление и выплата зарплат сотрудникам. Но, по данным активистов, формирование этих тарифов непрозрачно. Ведь ни составляющие тарифа, ни аудит предприятия не открыты для контроля общественности, как того требует законодательство.

Дмитрий Булах, ГО "Антикоррупционный центр":

Городской совет отказался открывать коммунальные предприятия, делать их прозрачными открытыми и тд. Из-за этого у харьковчан, у многих харьковчан есть восприятие коммунальных предприятий, как "черных дыр", куда уходять их деньги, которые генерируют только убытки и котоыре ежегодно получают финансовую помощь.

Восприятие харьковских коммунальных предприятий как "черных финансовых дыр" сформировано не на пустом месте, говорит антикоррупционер. Речь идет как о многочисленных долгах и хищениях, которые расследуют правоохранители, так и о сомнительных тендерных закупках. Причем именно КП «Харьковводоканал» лидер в этом антирейтинге. В частности, еще в 2014 году было открыто производство по факту присвоения должностными лицами предприятия суммы более чем в 200 миллионов гривен. Но по нему до сих пор не предъявлены подозрения. В рамках еще одного уголовного производства расследуется растрата средств при проведении закупок в 2016-2017 году, речь идет о поверке счетчиков. И это не единственные тендерные договоры, которые вызвали вопросы у проверяющих и антикоррупционеров. По данным общественных активистов, с переплатой в 1,2 миллиона КП закупило спецтехнику, с переплатой почти в 850 тысяч – автомобильный кран, вдвое переплатило на закупке бензиновых виброплит, задекларировало покупку 55 килограмм красной икры якобы для детского лагеря, а также чуть не оплатило приобретение телевизора в кабинет директора стоимостью 84 тысячи гривен. Кстати, доходы самого директора «Водоканала» также удивляют антикоррупционеров. Несмотря на то, что Виталий Панов ни дня ни работал в бизнесе, свои прибыли он приумножает из года в год. Только в прошлом году его семья, как свидетельствует декларация, приобрела новенький "Мерседес" 2016 года выпуска, также он скопил немало «налички» - 300 тысяч долларов и 400 тысяч гривен. Что диссонирует с долгами самого КП. Несмотря на уровень расчетов потребителей, который составляет более 80%, предприятие называет себя убыточным, задолжав энергетикам почти миллиард гривен, и выпросив из бюджета города помощь в сумме 150 миллионов гривен. При том, что всякий раз соглашаясь с повышением тарифов Нацрегулятор отмечает, что эти тарифы покрывают текущие расходы коммунальщиков как перед энергетиками, так и другие. Именно поэтому согласно новому Постановлению НКРЭ перед установкой новых цен на услуги ЖКХ, коммунальное предприятие обязано провести открытое общественное обсуждение. Первый раз за лето повышая тарифы, 30 июля, коммунальщики провели слушания номинально, что уже является нарушением процедуры, говорят активисты. Поэтому сегодня у административного здания Водоканала собралось около полусотни человек, которые только благодаря информации в соцсетях, узнали о новом открытом обсуждении теперь уже январского повышения. Активисты возмущаются, обсуждение по поводу повышения цен должно быть более масштабным. Поэтому требуют перенести его на выходной и выбрать более вместительный зал. Но представители КП эти предложения отсекают, в ответ активисты включают сирены и выкрикивают "Ганьба".

Виталий Панов, ген. директор КП "Харьководоканал":

Вы можете обжаловать наши действия в установленном законом порядке. Мы руководствуемся Постановой 866, которая вступила с 22 июля.

"Ганьба" Ганьба!"

Несмотря на то, что по сути никто ничего так и не обговорил, спустя несколько часов перекрикиваний и взаимных оскорблений заместитель мэра по вопросам ЖКХ Андрей Руденко подчеркивает, обсуждение состоялось, протокол будет подготовлен в течение дня.

Андрей Руденко, зам. мэра по вопросам ЖКХ:

Протокол есть, ну мы же сегодня видели, да, было сегоня нелегко, было очень много политической канвы в этой работе, но были и конструктивные предложения по работе с тарифом, которые будут учтены, естесственно. В протоколе, и это все примется к сведению и примется к работе.

Общественники настаивают, процедура была нарушена еще на стадии назначения даты, оповещения населения и после - уже в ходе самого собрания.

Игорь Черняк, ГО "Антикоррупционный центр":

Вместо процедур новых, когда государство пытается сделать, чтобы люди понимали за что они платят, почему они платят, за что они платят столько и как вообще тариф формируется у нас все это под старую кальку, под тотальный одобрямс в закрытом режиме. По моему мнению, эти слушания или обсуждения не состоялись.

И напоминают, именно по такой схеме были сфальцифицированы слушания о строительстве дороги через Парк Горького в 2010 году. Когда для голосования за прокладку трассы был использован в зале админресурс из учителей и медработников, а активисты остались на улице. Тот протокол тоже был городскими властями признан, что стало одним из оснований для скандального строительства. Но сейчас, говорят общественники, ситуация в том числе в законодательном поле изменилась, и если тарифы на воду под предлогом этих так называемых слушаний снова вырастут, говорят общественники, они будут обжаловать это повышение в суде.