По ситуации на арсенале в Балаклее состоялся брифинг Минобороны

04 мая 2018 г. 12:27
Источник: 112.UA
1 просмотр

По ситуации на 65-м арсенале в Балаклее, а также о совершенствовании системы живучести арсеналов, баз и составов Вооруженных сил Украины состоялся брифинг Минобороны. 

Брифинг прошел с участием начальника вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майора Николая Шевцова, начальника Главного управления оперативного обеспечения ВСУ генерал-лейтенанта Николая Кравчука, начальника Центрального управления безопасности военной службы в ВСУ полковника Николая Швеца.

Ранее сообщалось, что днем 3 мая на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел пожар.

По данным источника 112.ua в Министерстве обороны Украины, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв и начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов. 

В то же время в Генеральном штабе отметили, что на прежней технической территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась трава. Там проводили работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего пожара, начался новый пожар.

Видео: 

Прямой эфир 112 Украина

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.