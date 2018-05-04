По ситуации на арсенале в Балаклее состоялся брифинг Минобороны

По ситуации на 65-м арсенале в Балаклее, а также о совершенствовании системы живучести арсеналов, баз и составов Вооруженных сил Украины состоялся брифинг Минобороны.

Брифинг прошел с участием начальника вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майора Николая Шевцова, начальника Главного управления оперативного обеспечения ВСУ генерал-лейтенанта Николая Кравчука, начальника Центрального управления безопасности военной службы в ВСУ полковника Николая Швеца.

Ранее сообщалось, что днем 3 мая на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел пожар.

По данным источника 112.ua в Министерстве обороны Украины, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв и начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

В то же время в Генеральном штабе отметили, что на прежней технической территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась трава. Там проводили работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего пожара, начался новый пожар.