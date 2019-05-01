По случаю празднования 1 Мая в центре Харькова пройдут митинги

Сегодня в центре Харькова пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 1 Мая.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, поддерживать публичную безопасность и порядок будут около 60 работников полиции. Безопасность дорожного движения будут охранять патрульные полицейские.

Так, с 10:00 до 11:30 в центре города состоится митинг и шествие, организованное ОО «Трудовая Харьковщина».

Участники мероприятия пройдут от площади Конституции по Соборному спуску – и до Благовещенской площади.

Планируется, что в марше примут участие 180 человек.

Охранять общественный порядок будут 40 сотрудников полиции.

Также с 10:00 до 12:30 на площади Конституции планируется проведение митинга по случаю 1 Мая, организованное ХОО ПП «Социалисты». Ожидается, что в митинге примут участие около 80 человек.

Охранять общественный порядок будут 20 полицейских.

Кроме того, с 11:00 до 13:00 по улицам Харькова по маршруту: ЦПКтВ им. М.Горького - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Фельдман Экопарк (с. Лесное) пройдет ежегодный велопробег по случаю праздника.

Организатором мероприятия является Объединение профсоюзов Харьковской области. Ожидается участие в мероприятии около 70 человек.

Как отметили в пресс-службе полиции. правоохранители приложат максимум усилий для того, чтобы праздники прошли без нарушений правопорядка.