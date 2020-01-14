По торговому центру на Одесской свободно разгуливал львенок

Накануне это видео разошлось по социальным сетям. На нем: львенок свободно прогуливается по торгово-развлекательному центру, что на Одесской. Своим поведением животное показывает: оно не агрессивное и, даже, довольно встречей с посетителями. Но комментаторов огорчило то, что хищник, скорее всего, просто сбежал из вольера и мог кому-то навредить. Так называемого "беглеца" зовут Симба, ему 6 месяцев и он действительно живет в контактном зоопарке. Его сотрудники рассказывают: львенок не сбегал, его просто выпускали на прогулку.

Артем, администратор контактного зоопарка

Когда людей мало в тороговом центре самом, когда людей мало в зоопарке, - мы выпускаем из вольера льва. Он прогуливается у нас. Как бы, выпускаем погулять.

Каждый день Симба съедает по 3 килограмма мяса, добавляет Артем. Животное растет и ему становится тесно. Поэтому его систематически выпускают на прогулки сутра и вечером. Артем уверяет, что во время такой прогулки люди могут спокойно контактировать со львенком, он не опасен.

Артем, администратор контактного зоопарка

Он совершенно не опасен, он игрив. Он маленький еще. Ему шесть месяцев всего лишь. Ему хочется играться, хочется гулять. А постоянно в вольере сидеть это же тоже не очень хорошо.

На такие прогулки выходит не только Симба. В зоопарке говорят, что из вольеров также выпускают: попугаев, обезьян, кроликов и поросенка. Но животные всегда находятся под присмотром сотрудников. Уже на следующей неделе львенок Симба покинет контактный зоопарк, рассказывает Артем. Его перевезут в питомник, где он встретится со своими родителями. А еще через два месяца он поедет жить в зоопарк.