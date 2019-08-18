Побег наркобарона Сильвера от СБУ (видео)

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18 августа 2019 г. 17:35
Источник: Корреспондент.net
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Во время проверки в аэропорту оперативники СБУ отвлеклись на досмотр, а злоумышленник воспользовался моментом для побега.

В интернете появилось видео побега израильского торговца наркотиками Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту Борисполь.

Видео опубликовано в сообществе Антикоррупционная платформа в Facebook.

На видео Сильвер вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проходит досмотр личных вещей в аэропорту. Во время проверки оперативники СБУ отвлеклись на досмотр, а претсупник воспользовался моментом для побега.

Он спокойно прошел через металлоискатели и скрылся в аэропорту. При этом сопровождающие сотрудники спецслужбы не сразу заметили, что злоумышленник скрылся.

Напомним, что в итоге наркоторговца все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.
 

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