Почему Крымский мост обречен на разрушение - мнение ученого

Железнодорожные испытания, которые начались на Крымском мосту, построенному с нарушением технологий, еще больше увеличили вероятность его проседания и разрушения. Такое мнение высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар.

"Если железнодорожные перевозки будут запущены на регулярной основе, будут проседать сваи и так называемые опоры, которые на них стоят. Все зависит от массы поездов, которые будут пропускать. Но осадка будет обязательно", – сказал Медовар.

Также, по его словам, угрозу в случае движения поездов по этому мосту несет и его арочная конструкция .

"Когда идет большой состав, то локомотив проходит арку и часть вагонов оказываются на ней, а часть ниже. Нагрузка будет распределяться очень неравномерно. Поэтому сейчас на мосту ставят море датчиков горизонтальных колебаний. Будут смотреть, как поведут себя стыки", – добавил гидрогеолог.

Медовар напомнил, что по старым советским СНиПам (строительным нормам) возводить арочные мосты в сейсмических районах не на скальном основании было нельзя. Их в угоду руководству России отменили. Но угроза никуда не делась.

"Полутвердые водонасыщенные глины, которые лежат под мостом, не держат той нагрузки, которую держит гранитный массив. Они будут проседать. Мало того, что арка весит 10 тыс. тонн, так еще 5 тыс. – поезд. Просадка будет обязательно. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра – мост в любом случае должен развалиться. Природу не обманешь", – считает Медовар.