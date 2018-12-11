Почему люди стали массово болеть корью? Мнение специалистов

Дочери Виктории два годика. Первую прививку от кори ребенку сделали, как и планировалось, когда ей исполнился 1 год. У родителей вопрос, будут ли они делать вторую

Виктория Полуэктова, мама

Раньше - да, и против туберкулеза боялись делать, было одно время. Но я всё равно за прививки, лишь бы они были качественные, был здоров ребенок, и всё были хорошо. – Ну, в годик вы не сомневались, да? – Ну, в качестве вакцины не сомневались, так что сделали.

Специалисты отмечают, что это единственный способ уберечься от этой болезни. Прививаться следует дважды: в один год и шесть лет. Взрослые люди могут привиться до 30 лет. Для этого им нужно лишь обратиться по месту жительства к семейному врачу на плановый осмотр. В поликлиниках прививки делают бесплатно. И сейчас в наличии есть необходимое количество вакцин. Они даже закупленные для медицинских работников, военных и других слоев, находящихся в зоне риска.

Максим Кучма, заведующий отделением иммунологии

Вакцина сегодня в Украине используется одна – это вакцина Приорикс, её производит Бельгия. Эта вакцина есть и в бюджетных учреждениях – в городских поликлиниках, её можно использовать. Она есть и в коммерческих учреждениях, но на сегодня в коммерческих учреждениях вакцины от кори по сути практически нет. На сегодня, все, что есть из вакцинации - это вакцина, которая есть в бюджете. Качество вакцин достаточно хорошее, то есть это, по сути, лучшая вакцина, которая на сегодняшний день используется и вакцинировать однозначно нужно всех детей.

В этом году в Харьковской области зарегистрировано более пятисот случаев заболевания корью. Из них почти 300 - это дети. В то время, когда в 2017 году их было всего 11 человек, а в 2016 году ни одного случае зафиксировали. Последний эпидемиологический всплеск кори был в 2014 году.

Богдан Федак, начальник облуправления охраны здоровья

То, що ми бачимо сьогодні, є перед епідеміологічний поріг, бо насправді ніколи останні от я проаналізував 5-6 років такої кількості захворілих не було. Ніколи. І тому захворюваність просто величезна. Це пов’язано з тим, що по-перше, антиреклама прививок від кору, кір на відміну від грипу, ми забезпечені вакциною повністю, можно прививати діточок без проблем.

По данным управления здравоохранения облгосадминистрации, в Харьковской области должно было провакцинироваться 77000 детей, зато по оперативным данным на конец года прививки сделали лишь 76%. Специалист отмечает, что важно не повторить ситуацию, которая сложилась пять лет назад.

Богдан Федак, начальник облуправления охраны здоровья

Нагніталася істерія шкідливості щеплень. Це дуже небезпечна річ. В цілому світі щеплення проводяться тотально тим контентам, що є. А у нас цією істерією скористалися, між іншим, на жаль, ті люди, які мали би відповідати за щеплення і за все решта. І це було, це насправді було. І якщо ми далі будемо йти по тому шляху, то ми будемо мати не 533 захворілих на кір, а будемо мати 1533.

Главный специалист отдела по медицинской деятельности управления здравоохранения ХОГА Светлана Ковалева говорит, что для того, чтобы не было эпидемий, процент вакцинации должен быть не менее 95%. Сейчас корь наиболее распространена в Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, на данный момент от кори умерло 15 человек, из которых 11 человек - это дети. В нашем регионе таких случаев не было.