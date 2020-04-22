Почему медики рискуют жизнью, но боятся рассказать о своих проблемах? Скандал вокруг обеспечения средствами защиты бригад скорой помощи

Волонтеры, помогающие медикам «скорой», накануне сделали громкое заявление о том, что подстанции «скорой», которые выезжают на вызовы к харьковчанам, не обеспечены средствами индивидуальной защиты. А то, что у них есть, вынуждены были покупать за свой счет. Вот только говорить об этом открыто никто из фельдшеров не хочет, ведь боятся потерять работу. С подобными заявлениями, к новостям АТН обращались, кстати, и медики с Валковского района, где сейчас обнаружен один из крупнейших центров коронавируса. Они также вынуждены даже маски покупать за свои деньги, потому что их или не выдают, или выдают по несколько штук, чего мало. Зато в Харькове после огласки к волонтерам прислушался губернатор и вызвал директора Центра катастроф, которому подчинена "скорая", сегодня к себе для объяснения.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Нам повідомляється, що засобами захисту ви забезпечені. Інше джерело інформації - це певні праціники - повідомляють, що не забезпечені. Це питання я хотів би з'ясувати: де тут дійсно є правда. І інше питання, яке виникло, власне це ну, мабуть, це площина етична взаемовідносин в даному випадку між бізнесом та волонтерами і певними вашими працівниками.

По словам Кучера, об этой проблеме уже знает министр здравоохранения. Но директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта отчитался что именно сейчас имеет бригада скорой из способов защиты.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Централізовано ми отримали це при тому, що працюють в принципі на обслуговувані викликів з підозрою хворих на коронавірус визначені бригади і яких тільки 19. Але для того, щоб ви розуміли, що всі бригади працюють в гумових рукавичках, в масках і в щитках на обличчі. Тільки централізовано нами було отримано 800 комбінезонів, 34 тис. пар рукавичок, 2350 респіраторів, 197 тис. масок.

По словам Забашты, от волонтеров они действительно получают много помощи, к примеру, более трех сотен комбинезонов и четырех сотен щитков, а также много шапочек и бахил. Поэтому Забашта уверяет, у них есть все, кроме дистанционных термометров - их действительно не хватает. Впрочем, губернатор заверил, что он все-таки посетит медицинское учреждение, чтобы воочию убедиться, действительно ли персонал полностью всем обеспечен. Но врачи, опять же, боясь говорить на камеру и отказываясь от интервью, уверяют, на такие встречи обычно допускают далеко не весь персонал, а только тех, кто, так сказать, "не подведет" руководство.