Почему смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 признаны лучшими для телефонов на Android®

04 мая 2020 г. 15:45
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Умные часы – сложная ниша для того, чтобы конкурировать с Apple, но компании Samsung это удалось. Последние в линейке Galaxy Watch смарт-часы Active 2 признаны лучшими для владельцев телефонов на Android, и дальше мы расскажем почему.

Привлекательный дизайн

Samsung Galaxy Watch Active 2 подходит к любому смартфону – Samsung, LG, HTC, Huawei и прочие, с помощью программы Samsung Gear. Эта особенность делает устройство универсальным помощником. Гаджет использует собственное программное обеспечение Tizen от Samsung. Но владельцам iPhone следует выбрать Apple Watch.

Samsung Galaxy Watch Active 2 изготавливают в двух размерах: 40 мм или 44-мм корпус и 1,2-дюймовый или 1,4-дюймовый экран Super AMOLED. Кроме размера корпуса, часы отличаются материалом, цветом и ремешками.

Galaxy Watch Active 2 имеют круглую форму корпуса с закругленными гранями. Верхняя часть защищена стеклом Gorilla Glass. Вместо габаритного колеса навигации вокруг дисплея Samsung теперь используют сенсорную панель.

Благодаря функции My Style часы Active 2 умеют подстраиваться под внешний вид. Это уникальный способ сопоставить главный экран часов с нарядом владельца. Гаджет использует селфи со смартфона, чтобы сгенерировать несколько узорных фонов для циферблата, которые будут соответствовать цвету одежды. Кроме того, пользователи отмечают маленький элегантный дизайн девайса.

Функции фитнеса и поддержка LTE

Одним из главных преимуществ Watch Active 2 являются функции для фитнеса:

  • датчик частоты сердечных сокращений

  • автоматическое распознавание режима тренировок

  • GPS

  • другие фитнес-программы, доступные в магазине приложений Samsung

Также есть встроенный «Тренер бега». Он предупреждает, если владелец слишком долго сидит. Функция ЭКГ сообщает о каких-либо нарушениях в сердцебиении. Датчик следит за частотой сердечного ритма и сообщает пользователю, когда показатели выходят за пределы нормы.

Гаджет поддерживает LTE. Владелец может просматривать на экране YouTube и Twitter или пользоваться Google Translate непосредственно со своего запястья. Устройство имеет 4 Гб внутреннего пространства для хранения музыки, поддерживает списки воспроизведения фоновой музыки Spotify и может подключаться к наушникам Bluetooth. Active 2 имеет рейтинг IP68 и способен работать на глубине до 5 метров.

С другой стороны, часы Samsung не настолько удобны в использовании как Apple Watch Series 5, хотя и дешевле. В частности, в интернет-магазине shop.kyivstar.ua модель Samsung Aluminium Black стоит 8999 грн против 13999 грн за часы с «яблоком».

Интеграция с различными приложениями

Пользователь может самостоятельно настроить, какие именно оповещения со смартфона он хочет получать на часы. Например, новое письмо на Gmail можно не только прочитать, но и удалить, а заодно ответить на сообщение в Telegram.

Приложения Twitter, YouTube и Google Translate являются встроенными. Можно прокручивать собственную ленту в Twitter, лайкнуть или расшарить твит (ответить и прокомментировать не получится), просматривать видео на YouTube и быстро переводить на другой язык с помощью голосового ввода.

Интеграция с Google Translate особенно нравится пользователям, поскольку система переводит быстро и (надеемся) точно. Перевод предоставляется в виде текста на экране и звукового сопровождения. Пользователь также может листать переведенный текст на экране и демонстрировать его собеседнику.

Итак, Active 2 пока являются лучшими умными часами для тех, кто пользуется телефоном на Android. Кроме того, гаджет уже «наступает на пятки» и сокращает функциональный разрыв со звездными Apple Watch Series 5.

 

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