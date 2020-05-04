Почему смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 признаны лучшими для телефонов на Android®

Умные часы – сложная ниша для того, чтобы конкурировать с Apple, но компании Samsung это удалось. Последние в линейке Galaxy Watch смарт-часы Active 2 признаны лучшими для владельцев телефонов на Android, и дальше мы расскажем почему.

Привлекательный дизайн

Samsung Galaxy Watch Active 2 подходит к любому смартфону – Samsung, LG, HTC, Huawei и прочие, с помощью программы Samsung Gear. Эта особенность делает устройство универсальным помощником. Гаджет использует собственное программное обеспечение Tizen от Samsung. Но владельцам iPhone следует выбрать Apple Watch.

Samsung Galaxy Watch Active 2 изготавливают в двух размерах: 40 мм или 44-мм корпус и 1,2-дюймовый или 1,4-дюймовый экран Super AMOLED. Кроме размера корпуса, часы отличаются материалом, цветом и ремешками.

Galaxy Watch Active 2 имеют круглую форму корпуса с закругленными гранями. Верхняя часть защищена стеклом Gorilla Glass. Вместо габаритного колеса навигации вокруг дисплея Samsung теперь используют сенсорную панель.

Благодаря функции My Style часы Active 2 умеют подстраиваться под внешний вид. Это уникальный способ сопоставить главный экран часов с нарядом владельца. Гаджет использует селфи со смартфона, чтобы сгенерировать несколько узорных фонов для циферблата, которые будут соответствовать цвету одежды. Кроме того, пользователи отмечают маленький элегантный дизайн девайса.

Одним из главных преимуществ Watch Active 2 являются функции для фитнеса:

датчик частоты сердечных сокращений

автоматическое распознавание режима тренировок

GPS

другие фитнес-программы, доступные в магазине приложений Samsung

Также есть встроенный «Тренер бега». Он предупреждает, если владелец слишком долго сидит. Функция ЭКГ сообщает о каких-либо нарушениях в сердцебиении. Датчик следит за частотой сердечного ритма и сообщает пользователю, когда показатели выходят за пределы нормы.

Гаджет поддерживает LTE. Владелец может просматривать на экране YouTube и Twitter или пользоваться Google Translate непосредственно со своего запястья. Устройство имеет 4 Гб внутреннего пространства для хранения музыки, поддерживает списки воспроизведения фоновой музыки Spotify и может подключаться к наушникам Bluetooth. Active 2 имеет рейтинг IP68 и способен работать на глубине до 5 метров.

С другой стороны, часы Samsung не настолько удобны в использовании как Apple Watch Series 5, хотя и дешевле. В частности, в интернет-магазине shop.kyivstar.ua модель Samsung Aluminium Black стоит 8999 грн против 13999 грн за часы с «яблоком».

Интеграция с различными приложениями

Пользователь может самостоятельно настроить, какие именно оповещения со смартфона он хочет получать на часы. Например, новое письмо на Gmail можно не только прочитать, но и удалить, а заодно ответить на сообщение в Telegram.

Приложения Twitter, YouTube и Google Translate являются встроенными. Можно прокручивать собственную ленту в Twitter, лайкнуть или расшарить твит (ответить и прокомментировать не получится), просматривать видео на YouTube и быстро переводить на другой язык с помощью голосового ввода.

Интеграция с Google Translate особенно нравится пользователям, поскольку система переводит быстро и (надеемся) точно. Перевод предоставляется в виде текста на экране и звукового сопровождения. Пользователь также может листать переведенный текст на экране и демонстрировать его собеседнику.

Итак, Active 2 пока являются лучшими умными часами для тех, кто пользуется телефоном на Android. Кроме того, гаджет уже «наступает на пятки» и сокращает функциональный разрыв со звездными Apple Watch Series 5.