Почему украинские суды массово не принимают протоколы о нарушении правил карантина?

Рафик Гадиров, директор компании "Немо", которая обслуживает поселок Пятихатки и Жуковского. На водителя маршрутки, который обслуживает компанию, 19 марта этого года патрульные составили админпротокол о нарушении правил карантина. Водитель перевозил 17 пассажиров вместо 10.

Киевский райсуд Харькова не нашел нарушений в действиях водителя и закрыл дело.

Рафик Гадиров, директор компании-перевозчика

Нам было, честно говоря, ожидаемого. Потому что водитель никакое законодательство не нарушал

Согласно постановлению суда протокол был составлен с нарушением - при отсутствии свидетелей. Материал дела содержит только рапорт инспектора. Согласно ему при остановке автобуса, в салоне находилось 17 пассажиров, а также диск с записью, на котором зафиксировано правонарушение.

Однако, при осмотре в судебном заседании записи, было установлено, что он не содержит данных о количестве людей в автобусе - 17 пассажиров. Диск отражает лишь полицейского, который считает вслух пассажиров.

Владимир Коломиец, водитель автобуса

Людям надо якось їхать. Єслі я бєру на цій остановкі 10 чоловік, я не могу проїхать по селищу П'ятихатки і забрать остальних людей. Це буде бунт, ілі ще шо небудь

По словам директора компании-перевозчика, выиграли в суде, потому что водитель ничего не нарушал. Об ограничениях людей предупреждал. Иное - должны были контролировать правоохранители.

Теперь, в случае игнорирования пассажирами норм карантинта, водители звонят в полицию, чтобы снять с себя ответственность.

Рафик Гадиров, директор компании-перевозчика

Водитель, в первую очередь, должен отвечать за безопасность движения. Чем, допустим, заставят чтоб они не находились в автобусе в масках? Если без масок содействовать, чтоб они вишли с автобуса... Водителей же оставляют же с собой, на произвол судьбе, с людьми, да? Это, я считаю, что неправильно. В любом случае, полиция, видя эти нарушения, должна содействовать

Юристы говорят, такое решение было ожидаемым. Контролировать надеты ли маски на пассажирах или препятствовать им заходить в салон водитель не обязан. Ведь это не входит в его трудовые обязанности.

Виталий Саламаха, юрист

Більш того, суддя чітко прописав в своєму рішенні, що немає обов’язку у водія контролювати кількість пасажирів, яких він перевозить. Ні максимум, який становлений у Кабміні, ні максимум, який встановлений у салоні. 8 чи 10 - не встановлено по судовій інструкції і ніхто не має права вимагати від людини того, що не встановлено в її посадовій інструкції при виконання її трудових обов’язків. Абсолютно правильно дійшов до висновку суд. І я більше ніж впевнений, що якщо була би апеляція - апеляція би вистояла рішення Першої інстанції

По словам юриста Виталия Саламахи, одна из основных причин, на которую ссылаются все судии, статья 8 Закона Украины об инфекционных болезнях. Исходя из нее, гражданин не обязан шить или приобретать маску. Государство должно обеспечить ими население за счет средств местных бюджетов или госбюджета.

Вторая причина, которую указывают сами судьи, - малозначительность проступка.

Виталий Саламаха, юрист

Юридичною мовою у нас існує “вилка”, коли суд приймає рішення посилаючись на ті чи інші обставини. Правильність цього протоколу, об’єктивність цього заповнення, наявність свідків та інших юридичних обставин у справі. В деякий конкретних поліцейських може не бути повного розуміння, щодо практики складання таких протоколів. Оскільки раніше можна було відкрити практику і подивитися на типові помилки і так навчитися. Зараз це новий етап для поліції. В даному випадку, ми можемо сміливо констатувати факт, що рівень підготовки конкретного поліцейського при складанні цього протоколу, цього типу протоколу не є таким високим, щоб без вивченої попередньої практики скласти правильний протокол, який відповідає всім вимовам чинного законодавства

По данным пресс-центра «Судової влади», суды Харьковщины получили на рассмотрение 115 админпротоколов о нарушении карантина. 35 протоколов вернули, из них 34 для надлежащего оформления. 19 дел рассмотрели в судах.

Всего же, суды Украины получили 4851 протокол о нарушении карантина. Из них вернули более полутысячи.