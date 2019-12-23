Почему уволили главу службы автодорог области если мост на окружной открыли вовремя?

23 декабря 2019 г. 19:27
Автор: Алина Тюхай
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- В іспитах все відповідає розрахунковим навантаженням місток готовий, шляхопровід готовий повністю 100 %. - Строки відкриття ми перевищили, так? -Ні, сьогодні 22. Ні, ми попередньо готували  на 25, навіть було. 

Четыре месяца работы, сотни часов в пробках и недовольство водителей. Все это позади. В воскресенье официально открыли мост на кольцевой, который обвалился под колесами фуры в конце августа. Официального открыть мост приехал нынешний глава области Алексей Кучер, месяц назад он поставил дорожникам условие открыть сооружение именно 22 декабря и приказал установить камеры видеонаблюдения, которые транслировали объект ремонта онлайн для харьковчан.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Мені точно не треба дякувати, тому що мій вклад в ремонт цього моста дуже маленький я просто тут з'явився чотири рази і ми публічно освітили цю інформацію все. Тому я в першу чергу дякую працівникам нашим робітникам які тут іноді і в три  зміни працювали. - Так, так. - В три зміни працювали, щоб встигнути. Ось їм реально треба дякувати.

И хотя дорожники открыли мост даже чуть раньше, чем планировали в начале. И в срок обещанный губернатору - главу Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгения Зражевца все равно уволили.

Евгений Зражевец, экс глава САД в Харьковской области

Ні, я не залишаюся на посаді, мене вчора звільнили наказом голови «Укравтодору». Мої обов'язки виконує перший заступник Пляка Сергій Михайлович. У нас нічого не зупиняється ніякої інерції немає. Все у робочому графіку. Як було раніше так і буде.  - І  з чим пов'язано ваше звільнення? - Не знаю, це треба запитати у голови «Укравтодору».

На ремонт моста потратили около 23 миллионов, а передвигаться по восстановленной части путепровода по выводам мостовиков можно только автомобилям общим весом до 20 тонн.

 

Видео: 

Почему уволили главу службы автодорог области если мост на окружной открыли вовремя? 23.12.19

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