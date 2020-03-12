Почему вам всё-таки стоит носить с собой нож?®

Так уж сложилось, что в нашем обществе к человеку с ножом относятся настороженно.
Стереотип «нож – орудие маргинала, а то и преступника» силён.
Каждый, кто всё-таки носит c собой хотя бы крохотный складной “Викторинокс”, знает это очень хорошо.
Бывает, что ты оказываешься рядом со знакомым, которому надо вскрыть упаковку, да вот беда – нечем. Или в компании вдруг случается, что нарезать закуску к столу совершенно нечем. Или ещё что-то в этом роде. Не важно.
Финал всегда один. Сначала ты помогаешь друзьям, а потом обязательно звучит ЭТОТ ВОПРОС.
Сначала на тебя смотрят удивлённо, а после спрашивают: «Ты носишь с собой нож? Зачем?»
И никто при этом не смотрит на нарезанную колбасу или вскрытую посылку. Все смотрят на тебя.
Ответы на этот вопрос могут быть разными. Сейчас все любят краткость. Потому можно, например, ответить словом из трёх букв. Это слово – «EDC».
И не подумайте дурного. Мы ведь – культурные люди?
Что такое EDC? Эта аббревиатура означает – «every day carry». То есть – «для повседневного ношения».
К EDC относят те вещи, которые современный горожанин носит с собой постоянно. Например: телефон, ключи, кошелёк, носовой платок и прочее том же духе.
Есть мнение, что к этим предметам вполне может относиться и нож.
Понятное дело, что сам термин «EDC» – придумка вездесущих маркетологов. Что идею ножа, как предмета повседневного ношения, прежде всего, продвигают именно производители ножей.
Но что-то в этом всём определённо есть.
Во-первых, зачем НЕ носить нож. Сразу забудьте эти глупости про самооборону. И не вздумайте брякнуть полицейскому, что носите с собой нож именно с этой целью. Нет, если вы альтруист и решили помочь пану полициянту выполнить план, то – полный вперёд. Но лучше не надо.
Во-вторых, нож – это не оружие. Нож – орудие труда. Инструмент. И очень полезный.
Разрезать верёвку на посылке, вскрыть упаковку, не прибегая к помощи зубов и ногтей, сделать бутерброд, разделить среди детей вкусняшку, быстро и аккуратно срезать цветок для любимой дамы, выстрогать осиновый кол, чтобы пережить полнолуние… Хотя стоп… Последнее уже лишнее.
В-третьих, нож – атрибут культурного человека. Серьёзно. Во множестве ситуаций нож просто позволит сохранить лицо. Например, в Англии существовал такой термин: «джентльменский нож». Потому что воспитанный человек почти ничего не делает голыми руками. У него для этого есть столовые приборы, инструменты, аксессуары.
Мы в недавнем прошлом не были избалованы подобными вещами. Но времена меняются.
Этот инструмент воистину универсален. Дел для него найдётся множество.
Закономерно возникает другой вопрос:
Ну, или иными словами: «Какой нож годится на роль EDC?»
1. Конечно, стоит помнить о законе. Перечень правил найти легко.
В общем, не стоит покупаться на всякие кинжалы и «тактические» модели. Это небезопасно. Это несерьёзно. Это не практично.
Те же британские джентльмены считали хорошим тоном носить с собой небольшой складной ножик. Вполне разумно последовать их примеру.
Вещь, которая постоянно с тобой, не должна быть тяжёлой и занимать много места. Компактный складник массой около 150 грамм вполне подойдёт.
2. Не стоит покупать откровенную дешёвку. Она подведёт. Но и переплачивать тоже не надо. А то вдруг начнёте жалеть свой нож, бояться им пользоваться. Как в той истории про лошадь и калоши.
Кроме шуток, такое действительно бывает.
Что-то в районе “тысяча гривен плюс-минус сотня-другая” будет вполне уместно. Практика показывает, что такой нож будет верно служить годами, если не десятилетиями. Тогда как дешёвка не проходит и года. Да и резать будет паршиво.
Уж раз в десять лет можно потратиться и взять что-то брендовое, но не дорогое. Такие торговые марки как SRM, Real Steel, CH, Bestech будут вполне уместны. То самое сочетание цены и качества, которое все ищут.
Шутка.
Но несколько советов дать можно. Вполне обычных.
Не стоит брать с рук. Не стоит покупать где-то в переходе метро. То же самое касается покупок в соцсетях.
Имеет смысл обратить внимание на специализированные интернет-магазины и торговые точки. Ищите там, где светло и официально. И тогда вежливое обращение, грамотная консультация, своевременная доставка и гарантийное обслуживание вас не минуют.
В общем, призываем вас решиться и завести себе свой первый ножик. Гарантируем, вы быстро убедитесь, насколько это полезная штуковина!
Источник: https://top-blade.com/