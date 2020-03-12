Почему вам всё-таки стоит носить с собой нож?®

- Ты носишь с собой нож? Зачем?

Так уж сложилось, что в нашем обществе к человеку с ножом относятся настороженно.

Стереотип «нож – орудие маргинала, а то и преступника» силён.

Каждый, кто всё-таки носит c собой хотя бы крохотный складной “Викторинокс”, знает это очень хорошо.

Бывает, что ты оказываешься рядом со знакомым, которому надо вскрыть упаковку, да вот беда – нечем. Или в компании вдруг случается, что нарезать закуску к столу совершенно нечем. Или ещё что-то в этом роде. Не важно.

Финал всегда один. Сначала ты помогаешь друзьям, а потом обязательно звучит ЭТОТ ВОПРОС.

Сначала на тебя смотрят удивлённо, а после спрашивают: «Ты носишь с собой нож? Зачем?»

И никто при этом не смотрит на нарезанную колбасу или вскрытую посылку. Все смотрят на тебя.

Как ответить словом из трёх букв, и никого не обидеть?

Ответы на этот вопрос могут быть разными. Сейчас все любят краткость. Потому можно, например, ответить словом из трёх букв. Это слово – «EDC».

И не подумайте дурного. Мы ведь – культурные люди?

Что такое EDC? Эта аббревиатура означает – «every day carry». То есть – «для повседневного ношения».

К EDC относят те вещи, которые современный горожанин носит с собой постоянно. Например: телефон, ключи, кошелёк, носовой платок и прочее том же духе.

Есть мнение, что к этим предметам вполне может относиться и нож.

Понятное дело, что сам термин «EDC» – придумка вездесущих маркетологов. Что идею ножа, как предмета повседневного ношения, прежде всего, продвигают именно производители ножей.

Но что-то в этом всём определённо есть.

Так зачем мне каждый день носить с собой нож?

Во-первых, зачем НЕ носить нож. Сразу забудьте эти глупости про самооборону. И не вздумайте брякнуть полицейскому, что носите с собой нож именно с этой целью. Нет, если вы альтруист и решили помочь пану полициянту выполнить план, то – полный вперёд. Но лучше не надо.

Во-вторых, нож – это не оружие. Нож – орудие труда. Инструмент. И очень полезный.

Разрезать верёвку на посылке, вскрыть упаковку, не прибегая к помощи зубов и ногтей, сделать бутерброд, разделить среди детей вкусняшку, быстро и аккуратно срезать цветок для любимой дамы, выстрогать осиновый кол, чтобы пережить полнолуние… Хотя стоп… Последнее уже лишнее.

В-третьих, нож – атрибут культурного человека. Серьёзно. Во множестве ситуаций нож просто позволит сохранить лицо. Например, в Англии существовал такой термин: «джентльменский нож». Потому что воспитанный человек почти ничего не делает голыми руками. У него для этого есть столовые приборы, инструменты, аксессуары.

Мы в недавнем прошлом не были избалованы подобными вещами. Но времена меняются.

Этот инструмент воистину универсален. Дел для него найдётся множество.

Закономерно возникает другой вопрос:

Какой нож стоит носить с собой в городе?

Ну, или иными словами: «Какой нож годится на роль EDC?»

1. Конечно, стоит помнить о законе. Перечень правил найти легко.

В общем, не стоит покупаться на всякие кинжалы и «тактические» модели. Это небезопасно. Это несерьёзно. Это не практично.

Те же британские джентльмены считали хорошим тоном носить с собой небольшой складной ножик. Вполне разумно последовать их примеру.

Вещь, которая постоянно с тобой, не должна быть тяжёлой и занимать много места. Компактный складник массой около 150 грамм вполне подойдёт.

2. Не стоит покупать откровенную дешёвку. Она подведёт. Но и переплачивать тоже не надо. А то вдруг начнёте жалеть свой нож, бояться им пользоваться. Как в той истории про лошадь и калоши.

Кроме шуток, такое действительно бывает.

Что-то в районе “тысяча гривен плюс-минус сотня-другая” будет вполне уместно. Практика показывает, что такой нож будет верно служить годами, если не десятилетиями. Тогда как дешёвка не проходит и года. Да и резать будет паршиво.

Уж раз в десять лет можно потратиться и взять что-то брендовое, но не дорогое. Такие торговые марки как SRM, Real Steel, CH, Bestech будут вполне уместны. То самое сочетание цены и качества, которое все ищут.

3. Прислушайтесь к себе. Ножей сейчас много и всяких. На любой вкус. Ищите свой. Обязательно найдёте.

Где выбрать и купить хороший EDC нож?

Ну а теперь, как говорят: «Внимание – РЕКЛАМА!»

Шутка.

Но несколько советов дать можно. Вполне обычных.

Не стоит брать с рук. Не стоит покупать где-то в переходе метро. То же самое касается покупок в соцсетях.

Имеет смысл обратить внимание на специализированные интернет-магазины и торговые точки. Ищите там, где светло и официально. И тогда вежливое обращение, грамотная консультация, своевременная доставка и гарантийное обслуживание вас не минуют.

В общем, призываем вас решиться и завести себе свой первый ножик. Гарантируем, вы быстро убедитесь, насколько это полезная штуковина!

Источник: https://top-blade.com/