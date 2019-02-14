Почерневшая капуста в холодильнике: активисты проверили областной дом ребенка

12 февраля в Харьковской области прошли первые проверки учреждений, работающих с детьми.

Как сообщает "Украинская сеть за права детей", в Харькове во время мониторингового визита общественники нашли множество нарушений в областном доме ребенка №3.

По данным активистов, сейчас в заведении, рассчитанном на 100 койко-мест, находятся 107 малышей, в том числе те, кто уже давно должен учиться. При этом половина воспитанников не контактирует с биологическими родителями, а педагоги - воспитатели, логопеды и психолог работают только с теми, у кого есть родители или близкие.

Кроме того, сотрудники дома ребенка прячут от детей привезенные волонтерами игрушки и закрывают на ключ шкафы с одеждой и канцтоварами.

Что касается бытовых условий, дети лишены самых необходимых банных принадлежностей; продукты питания хранятся в грязных холодильниках и их качество оставляет желать лучшего. Активисты нашли в холодильниках замороженную баранину, почерневшую капусту и остатки домашней консервации. Также лекарства, которые есть в учреждении хранятся в неподходящих условиях, или у них истек срок годности.

По мнению проверяющих, причина такого состояния дома ребенка - действия его руководства. Согласно официальным данным, штат сотрудников искусственно завышен и насчитывает 172 человека. Часть из них получает зарплату за якобы отработанные часы и "делится" с директором. Более того, помощь от неравнодушных харьковчан часто может вовсе не учитываться в документации.