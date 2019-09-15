Почетный харьковчанин празднует день рождения

Сергей Куделко - Почетный гражданин Харькова, директор Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина - сегодня принял поздравления от Харьковского городского головы.

«Известный ученый, Вы вносите значительный вклад в изучение прошлого нашей страны. Плодотворная научная, общественная и педагогическая деятельность обеспечили Вам признание среди коллег и учеников.

Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия. Убежден, что Ваш профессиональный опыт, знания и творческий потенциал будут направлены на развитие Украинской высшей школы», - говорится в поздравлении городского головы.