Почта, ломбарды и страховые будут принимать электронные документы из "Дії"

Национальный Банк Украины разрешил небанковским учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы из мобильного приложения "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на постановление Нацбанка.

"Такое решение указано в постановлении Правления Национального банка Украины "Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга". В частности, постановление касается страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, платежных организаций, операторов почтовой связи, других учреждений, предоставляющих услуги по переводу средств и осуществлению валютных операций и т.п.", - сообщили в министерстве.

Как отмечают в Минцифры, украинцы впоследствии смогут получать услуги в этих учреждениях без бумажных документов, а только со смартфоном. Работники таких учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или зарубежного биометрического паспорта гражданина через мобильное приложение "Дія".

Также, становится возможной верификация клиентов с помощью получения учреждением данных Системы BankID и наложения лицом КЭП на копию своего идентификационного документа.

"А верифицировать ФЛП и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ), через которую предоставляется доступ к информации об этих лицах в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", - добавили в министерстве.

В Минцифры также сообщили, что продолжается разработка программного обеспечения, которое позволит компаниям подтверждать достоверность цифровых документов в приложении "Дія".

Как сообщалось, с 21 июля в аэропорту "Борисполь" путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение "Дія" вместо обычного.