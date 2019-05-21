Почтальон присвоила соцвыплаты на ребенка: женщину будут судить

29-летняя жительница города Первомайский присвоила денежные средства, которые должен был получить в качестве социальной выплаты 30-летний харьковчанин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина, обратившийся в полицию, сообщил, что неизвестный завладел его деньгами в сумме 1497 гривен, которые он получает как опекун своей несовершеннолетней сестры.

Пострадавший пояснил, что когда он приехал получить социальные выплаты за три месяца этого года, то оказалось, что за один месяц он уже якобы получил деньги.

При этом мужчина с начала года не был в Первомайском и в этот период деньги в отделении почты не получал.

Полицейские установили, что к пропаже денег харьковчанина причастна 29-летняя почтальон отделения, которая завладела вверенными ей денежными средствами в виде социальной выплаты (пенсии) по потере кормильца, к которым она имела доступ в силу своих должностных обязанностей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.