Почти 13 тысяч украинцев въехали в страны ЕС в рамках безвизового режима - Госпогранслужба

17 июня 2017 г. 15:29
Источник: Новое Время
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По состоянию на 6.00 17 июня, с момента действия безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной, границы стран ЕС пересекли более 365 тысяч граждан Украины, из них почти 13 тысяч - только по биометрическим паспортам, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Почти 74 000 наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта. Из них 12 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт", - говорится в сообщении.

При этом, 29% воспользовались авиасообщением, другие - железнодорожным и автомобильным.

Отмечается, что с начала безвиза в пересечении границы отказано 17 гражданам Украины.

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