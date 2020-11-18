Почти 24% европейцев не имеют никаких ассоциаций с Украиной

Почти четверть граждан Франции, Германии, Польши и Италии так мало знают об Украине, что она не вызывает у них никаких ассоциаций.

Такие данные социологического исследования Обнародовал старший аналитик Центра "Новая Европа" Лео Литра.

«Назовите ваши три основные ассоциации, связанные с Украиной» - это был единственный открытый вопрос из шести вопросов исследования. Из 4 тыс. ответов мы получили примерно 280 уникальных коннотаций, связанных с Украиной - положительных, отрицательных, нейтральных, связанных с персоналиями и тому подобное ... К сожалению, 23,6% респондентов не имеют никаких ассоциаций с Украиной», - сказал Литра.

Однако по мнению аналитиков, это скорее положительная новость, поскольку опрошенные могут получить об Украине информацию, которая будет способствовать возникновению у них позитивных ассоциаций.

В то же время, констатировал Литра, у большинства респондентов при упоминании об Украинском государстве возникают негативные ассоциации.

«Три самых часто возникающих ассоциаций с Украиной - это ассоциация с войной (12%), бедностью и безработицей (10,8%), а также эмиграцией (10,3%). Ассоциация с Россией (9,1%) сейчас уже не в первой тройке, хотя в 2015 году она входила в тройку ассоциаций. Я думаю, что это неплохой прогресс», - отметил Литра.

Вспоминая известных людей, респонденты в основном ассоциируют Украину с «Кличко/братьями Кличко» (1,6%), Путиным (1,4%), Бандерой (1, 1%) и Лукашенко (0,5%).

Литра также подчеркнул, что российские нарративы об Украине в основном оказались неэффективными в отношении определенных месседжей. В частности, как показало исследование, только 0,8% респондентов полагают, что украинцы ведут гражданскую войну, а количество тех, кто считает Украину экстремистским/фашистским государством, составляет 0,2%.

Опросы общественного мнения были проведены во Франции, Германии, Италии и Польше социологическим агентством «Kantar Profiles Division» по заказу Центра «Новая Европа». Всего более 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет ответили на шесть вопросов, включая один открытый. Респонденты в каждой стране были отобраны таким образом, чтоб пропорционально представить различные группы по полу, возрасту и регионам проживания. Ответы были собраны посредством онлайн опроса, который проводился с 22 по 29 сентября 2020 года.