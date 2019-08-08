Почти 80% домов готовы к отопительному сезону

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, в 78% жилых домов города системы центрального отопления подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Такие показатели были озвучены Департаментом жилищного хозяйства сегодня, 8 августа, в ходе рабочего совещания по подготовке города к отопительному сезону, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. В совещании приняли участие руководители департаментов горсовета, коммунальных предприятий и районных администраций.

Как сообщил Игорь Терехов, в городе продолжается активная работа по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. На завершающей стадии подготовка к осенне-зимнему периоду учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы и культуры.

Кроме того, первый вице-мэр отметил, что в ближайшее время коммунальщики приступят к перекладке проблемных магистралей города. В рамках кредитного договора с Мировым банком КП «Харьковские тепловые сети» уже получило финансовые средства на закупку труб большого диаметра.

«Мы закупаем трубы диаметром 400-800 мм, которые будут уложены во всех районах Харькова. Особое внимание будет уделено, конечно, проблемным участкам в Шевченковском и Киевском районах. Согласно контракту, мы получим около 10 км труб. Сегодня начаты подготовительные работы по всем районам города, где мы наметили перекладку магистралей. Уверен, что к новому отопительному сезону мы завершим запланированный объем работ», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также он отметил, что город заключил с Мировым банком еще несколько контрактов. В частности, средства по одному из них будут направлены на ремонт теплосетей по пр. Победы на Алексеевке. Работы там планируется начать до конца сентября.

Кроме того, в городе продолжается работа по ремонту подъездов, входных групп и закрытию контуров. Также по поручению первого вице-мэра коммунальщики активно устраняют места разрытий после ремонта. Так, по информации директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Чумакова, за последнюю неделю в Харькове было заасфальтировано 158 мест разрытий.