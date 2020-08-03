Почти четыре тысячи больных коронавирусом. Почему Харьковщину отнесли к «зеленой» зоне и что это означает?

Медицинские работники, переболевшие коронавирусом, получат по 10 000 гривен надбавки. В Департаменте здравоохранения ХОГА заверили — это будут все работники, которые подхватили Covid-19 c начала пандемии. Таких сейчас в области 392 человека.

Геннадий Бондарчук, и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Гроші вже виділені на сьогоднішній день до Департаменту надійшло 11 справ і в четвер буде засідання комісії і після четверга перший хто подав документи все будуть отримувати кошти.

Недавно начали действовать новые правила адаптивного карантина. Поэтому территорию Украины было разделено по уровням эпидопасности COVID-19. Харьковскую область пока отнесли к "зеленой" зоне карантина.

Впрочем, это не означает отмену ограничений, говорит заместитель главы ХОГА Тарас Пастух. Согласно постановлению Кабмина обязательным остается - проведение массовых мероприятий только при условии - один человек на 5 квадратных метров, заполнение кинотеатров на 50 процентов и перевозка людей в общественном транспорте только на сидячих местах. Но самое главное во всех общественных местах люди обязательно должны быть в масках или респираторах.

Ведь именно пренебрежение масочный режим по словам Пастуха и является главной причиной распространения коронавируса в городе.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Ми коли обходили саму лікарню - ми були у кожній палаті. Пацієнти коли ми запитувал,и чи у Вас хтось дома захворів, чи на роботі хтось захворів. Вони всі говорили про те що скоріше за все - це метро, скоріше за все це супермаркет, ринок. Чи маршрутка. Тобто ніхто не називав яких ось інших випадків.

Вячеслав, аналитик

Дистанції теж не дотримуються, якщо в магазинах. Це в більшості залежить від того, як продавці в магазинах до цього самі ставляться.

Виктор, электрик

В громадському транспорті в метро более-менее. Хотя многие вот так вот носят маски. Ну шо это. Нос является органом дыхания тоже.

Областная инфекционка между тем забита, говорит главный врач Павел Нартов, с 240 коек - 238 заняты. По состоянию на утро к аппарату ИВЛ было подключено 9 больных. За последние сутки в больнице умер пожилой пациент, 83-года - течение болезни было тяжелое, до кучи еще и фоновая патология.

Поэтому сейчас говорит Павел Нартов есть необходимость в расширеннии реанимации - и этот вопрос уже обсуждается.

Павел Нартов, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы

Багато чого є безкоштовним, ми по бюджету закупили багато лікарських засобів, як антибіотиків, антикоагулянтів, діагностичних наборів, але вони закінчуються і періодично бюджет поповнюється. От зараз нам додатково було відділено 2 млн гривень, вони теж ці кошти, уже заключенні договори і в ближайший час уже будуть лікарські засоби.

По информации лабцентра от начала пандемии коронавируса в Харьковской области заболело уже почти 4000 человек из них более половины выздоровели, 132 умерли.